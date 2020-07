Tragico incidente sulla Statale 106, sale a due il bilancio delle vittime

La statale è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente che si è verificato sulla Statale 106

CROPANI (RC) – È stata chiusa al traffico, a causa di un incidente mortale la strada statale 106 Jonica a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, in corrispondenza del km 204.4, in direzione Taranto. Nell’impatto le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte una vettura e un mezzo pesante, ed ha provocato un morto e tre feriti. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Aggiornamento

Il traffico è stato sbloccato e la circolazione è ripresa regolarmente sulla SS 106 Jonica ma si è aggravato il bilancio dell’incidente. Sale a due infatti, il numero delle vittime. All’ospedale di Catanzaro, è deceduta la persona rimasta gravemente ferita che era arrivata al nosocomio in elisoccorso. Le due vittime sono Luigi Peluso, 31enne di Lamezia Terme, morto sul colpo, e Salvatore Fiumara 62enne originario di Maida. Entrambi viaggiavano a bordo della vettura che si è scontrata con furgone. Le condizioni della persona deceduta in ospedale, che aveva riportato diversi traumi, erano apparse subito molto gravi agli operatori del Suem 118 che ne avevano disposto l’immediato trasferimento in ospedale.