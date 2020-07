Quindici lavoratori occupati “in nero” in due aziende agricole

I poliziotti e l’ispettorato del lavoro hanno controllato altre 5 aziende. In tutto controllate 7 attività e 63 dipendenti

CROTONE – Quindici lavoratori impiegati “in nero” sono stati scoperti durante una serie di accertamenti compiuti dalla Questura e dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Crotone in due aziende agricole di comuni della provincia. I controlli amministrativi contro il fenomeno del caporalato hanno riguardato in tutto 7 attività e 63 dipendenti.

In un’azienda agricola di Steccato di Cutro sono stati identificati 13 dipendenti senza regolare contratto mentre in un fondo in località S. Iorio nel territorio del comune di Strongoli ne sono stati individuati 2 su un totale di 16 sottoposti a controllo. Nei confronti dei responsabili delle due aziende sono state elevate contestazioni amministrative. Le altre 5 aziende sottoposte ad accertamenti non hanno fatto emergere irregolarità.