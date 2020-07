Coronavirus, dopo due giorni di tregua sale a 83 il numero di positivi in Calabria

Altri cinque casi di Covid accertati dall’Asp di Crotone. Si tratta dei migranti sbarcati nel capoluogo pitagorico lo scorso 24 luglio

CATANZARO – Dopo due giorni consecutivi di contagi zero, oggi in Calabria si annotano altri cinque casi di Covid accertati dall’Asp di Crotone. Si tratta dei migranti sbarcati nel capoluogo pitagorico lo scorso 24 luglio, che si trovano presso il Cara “Sant’Anna” di Isola Capo Rizzuto. Il totale delle persone che quindi hanno fin qui contratto il virus sale a 1.252, mentre quelle che al momento sono ancora positive sono 83 (+5 da ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati processati altri 916 tamponi, per un totale di 115.672 test analizzati nella nostra regione da inizio epidemia, di cui 114.420 tutti risultati negativi. Oggi non si segnalano guariti, l’ultimo caso risale a ieri: il totale resta perciò 1.072.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 18 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. L’incremento dei contagi è da correlarsi ai 5 positivi rilevati tra i migranti sbarcati a Crotone il 24 luglio. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.514. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.