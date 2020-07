“Il Futuro è Calabria”: al via due giorni di confronto per la programmazione risorse EU

Santelli: “si apre davanti a noi una partita importantissima, le decisioni che saranno prese in questo momento potranno segnare le prospettive di crescita della regione”

CATANZARO – Si alza il sipario sul nuovo ciclo di programmazione delle risorse comunitarie in Calabria. Il 29 e 30 luglio 2020 la Cittadella regionale ospiterà, infatti, l’evento “Il Futuro è Calabria –2021/2027 scenari e modelli”: una due giorni di confronto di elevato profilo istituzionale e tecnico-operativo con cui l’amministrazione regionale intende dare il via ufficialmente al percorso di concertazione e di condivisione per la costruzione del Programma Operativo del prossimo ciclo di programmazione.

Il presidente della Giunta Regionale Jole Santelli nel lanciare l’iniziativa rimarca come “si apre davanti a noi una partita importantissima, le decisioni che saranno prese in questo momento potranno segnare le prospettive di crescita della regione. Viviamo una fase particolarmente delicata, in cui l’emergenza ha condizionato le priorità, ma siamo fortemente impegnati a costruire prospettive di sviluppo che vadano oltre la crisi. La Calabria e i calabresi devono essere protagonisti di questo percorso che sarà determinate per disegnare il futuro della nostra terra e il processo partecipativo, che sarà esteso ai territori ai vari livelli, è un momento qualificante della programmazione delle risorse comunitarie per il prossimo settennio.

Siamo convinti che le risorse possono tradursi in risultati concreti di sviluppo solo se sono condivise sia le scelte che le responsabilità. Dal dialogo virtuoso con le varie espressioni del mondo delle istituzioni, dei comparti produttivi e del sociale intendiamo trarre indicazioni strategiche importanti, identificare istanze e ambiti di intervento, per definire traiettorie di sviluppo a cui dare una cornice e strumenti operativi adeguati e rispondenti ai bisogni del territorio, per realizzare ciò di cui realmente la nostra regione ha bisogno.

A questo importante appuntamento arriviamo forti di un impegno straordinario che la Giunta regionale ha voluto mettere in campo per arginare e mitigare gli effetti di una emergenza senza precedenti. Una vera e propria opera di ripartenza, con un articolato pacchetto di misure disegnate per far fronte alle criticità del presente, che ha voluto immettere risorse importanti nel territorio ma soprattutto ha inteso trasferire fiducia ai tanti calabresi che chiedevano di poter rialzarsi e continuare a lavorare. Velocità e semplificazione sono state le parole d’ordine con cui è stata programmata l’impalcatura di interventi destinata ai vari settori, sociali e produttivi, tenendo conto anche in questo caso della interlocuzione con le parti e con gli attori del territorio. Lavoriamo per rendere la Calabria e i calabresi protagonisti di una stagione di rinascita, per dire a chi ci osserva, a chi non ci conosce bene, che il Futuro è Calabria.”