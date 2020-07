Coronavirus, secondo giorno in Calabria a contagi zero. Scendono a 78 i positivi

Sale, invece, il numero dei guariti: un nuovo paziente è riuscito a sconfiggere il virus. Quindi gli attualmente positivi scendono a 78 (-1 da ieri). Mentre i guariti sono in totale 1.072

CATANZARO – Secondo giorno consecutivo che la Calabria, fortunatamente, non registra nuovi casi di persone contagiate dal Covid. Restano perciò 1.247 i casi totali da coronavirus, comprese le vittime e i guariti. Tra domenica e lunedì, i laboratori calabresi autorizzati hanno analizzato altri 200 tamponi (finora ne sono stati processati 114.756 in tutto e 113.509 dall’esito negativo) nessuno è risultato positivo.

Sale, invece, il numero dei guariti: un nuovo paziente è riuscito a sconfiggere il virus. Quindi gli attualmente positivi scendono a 78 (-1 da ieri). Mentre i guariti sono in totale 1.072. Negli ospedali della regione, solo in quelli di Catanzaro e Reggio Calabria, restano ad oggi ricoverati ancora tre pazienti (come ieri) e altri 42 (-1 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 18 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.847.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.