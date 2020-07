Novantenne dona all’ospedale un’ambulanza comprata con i risparmi di una vita

A darne notizia è stato il sindaco di Locri Giovanni Calabrese. Rocco Talia, 90enne di Africo ha donato all’ospedale un’ambulanza del valore di 100mila euro

LOCRI (RC) – “Grazie di cuore al Signor Rocco Talia, novantenne di Africo, che ha donato all’Ospedale della Locride e al 118 una modernissima ambulanza del valore di centomila euro”. Così il sindaco di Locri ringrazia l’anziano e sottolinea “dove non riescono ad arrivare le preposte istituzioni ci pensano i generosi cittadini della Locride. Da oggi, gli intrepidi operatori del 118, che ringraziamo sempre per il costante e professionale impegno, potranno avvalersi di questo stupendo regalo”. Classe 1931, il signor Talia ha lavorato una vita come operaio per poi ritornare nella sua terra natìa, ad Africo. L’ambulanza è di ultima generale con dotazioni strumentali all’avanguardia.