Coronavirus, buone notizie dal bollettino. Tornano a zero i nuovi contagi in Calabria

Dopo diversi giorni torna a zero il dato sui nuovi positivi in Calabria. Nessun contagio registrato nelle ultime 24 ore. Resta a 1.247 il totale dei casi comprese le vittime e i guariti

.

COSENZA – Dopo oltre una settimana con diversi contagi, nessun nuovo positivo registrato nella ultime 24 ore in Calabria dal dipartimento salute della Regione. Restano 1.247 i casi totali da coronavirus, comprese le vittime e i guariti. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 114.556 tamponi. tamponi totali, 871 in più rispetto a ieri.

Sono 79 le persone ancora positive al coronavirus, stesso dato di ieri. Anche oggi non si registrano nuovi guariti con il totale di chi ha sconfitto la malattia che resta a 1.071. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in ospedale sono sempre 3 i pazienti con sintomi: 1 al Gom di Reggio Calabria e due a Catanzaro. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 76 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Dall’ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.633.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Cosenza

19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria

1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.