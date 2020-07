Coronavirus, confermato il nuovo caso di rientro: 79 gli attuali positivi in Calabria

Le persone attualmente infette sono 79 (+1 da ieri). Sempre tra ieri ed oggi sono stati eseguiti 949 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia ne sono stati processati in tutto 113.685

CATANZARO – Sale il bilancio dei Covid-19 nella nostra regione: tra ieri ed oggi il bollettino della Regione Calabria riporta un nuovo caso nel vibonese: un uomo di Spadola rientrato nei giorni scorsi dalla Polonia. Il tampone ha comunque rilevato una carica virale bassa e la persona è asintomatica. Si trova al momento in quarantena mentre l’Asp di competenza sta già ricostruendo e identificando la catena dei suoi contatti.

Rispetto a ieri quindi, il totale dei positivi fin ora accertati in Calabria è di 1.247, compres ii 33 migranti risultati positivi dopo lo sbarco di Roccella Jonica, mentre le persone attualmente infette sono 79 (+1 da ieri). Sempre tra ieri ed oggi sono stati eseguiti 949 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia ne sono stati processati in tutto 113.685, dei quali 112.438 risultati negativi.

Non si registrano ulteriori guarigioni da ormai cinque giorni. Il totale dei dimessi è stato di 1.071. Le vittime sono state finora in tutto 97. Negli ospedali, infine, al momento sono ricoverati 3 pazienti (come ieri) mentre altri 43 (+4 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare essendo asintomatici o con sintomi lievi.



Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 19 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il caso rilevato al Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro è di rientro. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.021.