Coppia di anziani disabili salvata dall’incendio divampato nella loro casa

Il rogo di natura accidentale è divampato in poco tempo. Tanta paura per i due coniugi, anziani e disabili che erano all’interno dell’abitazione

GIOIA TAURO (RC) – L’incendio è divampato all’interno di un’abitazione sulla strada nazionale 18 a Gioia Tauro. Gli Agenti della Polizia di Stato sono prontamente intervenuti a seguito della segnalazione degli inquilini dell’edificio ed hanno provveduto a mettere in salvo i residenti. Il rogo è divampato all’interno di un’abitazione nella quale risiedevano due persone anziane e disabili. Gli operatori di Volante, giunti sul posto, hanno forzato la porta di ingresso all’appartamento aprendola con un calcio ed hanno trovato la donna, in preda al panico, che si sorreggeva mediante un deambulatore che è stata trasportata all’esterno dell’edificio. I carabinieri invece, anche loro sul posto, hanno prelevato e messo in salvo l’uomo. L’edificio è stato evacuato ed il tratto stradale sul quale si trova la palazzina interessata dall’incendio è stato chiuso al traffico. L’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del palazzo e la prontezza dell’intervento degli operatori in servizio, hanno permesso di evitare ulteriori conseguenze in particolare per le persone coinvolte.