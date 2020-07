Un vasto rogo è divampato all’interno dell’impianto di depurazione Iam a Gioia Tauro ha distrutto le coperture delle vasche di depurazione dismesse. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

.

GIOIA TAURO (RC) – Una densa nube nera visibile a chilometri di distanza a causa di un grosso incendio divampato all’interno del depuratore consortile IAM a Gioia Tauro, in contrada Lamanna, che si trova attualmente sotto amministrazione giudiziaria. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo che sta interessando le coperture in plastica delle vasche di depurazione dismesse da tempo. L’incendio sarebbe partito dopo che alcune sterpaglie all’esterno dell’impianto. Le fiamme, anche a cause del vento, si sono però velocemente propagate all’interno dell’impianto interessando proprio le coperture delle vasche. Sul posto anche gli uomini della polizia del commissariato di Gioia Tauro.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma la densa colonna di fumo nero sta creando non poco allarmismo per i possibili danni all’ambiente e alla salute pubblica come sottolineato su Facebook dal consigliere comunale di Gioia Tauro con delega all’Ambiente Sabina Ventini. “Questo è un disastro ambientale, cataste di coperture delle vasche abbandonate da anni. Qualcuno ha delle responsabilità” ha scritto.