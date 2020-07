Coronavirus, nessun nuovo positivo in Calabria. I contagi totali sono 1.239

Nessun nuovo caso accertato nelle ultime 24 ore dal bollettino del dipartimento salute a fronte di appena 172 tamponi. Le persone attualmente positive sono 71 mentre i ricoveri scendono a 3

.

COSENZA – Dopo 5 giorni consecutivi nel quale si sono contati 23 nuovi contagi, torna a zero il numero dei nuovi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore dal bollettino del dipartimento salute della Regione a fronte comunque di un basso numero di tamponi analizzati come spesso accade nella giornata di domenica. Appena 162 i test, la maggior parte dei quali nella provincia di Cosenza alle prese con il focolaio scoppiato all’inizio settimana scorsa nella comunità senegalese della città che la task force dell’Asp Bruzia sta gestendo e monitorando pensando ad un “albergo sanitario” sul modello utilizzato per gestire l’emergenza nella RSA di Villa Torano.

Per quanto riguarda i dati del contagio in Calabria sono a 1.239 i casi totali da coronavirus nella nostra regione, comprese le vittime e i guariti di questi 486 nella provincia di Cosenza. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 108.623 tamponi totali,172 in più rispetto a ieri. Sono 71 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, una in meno in più rispetto a ieri. Si registra un nuovo guarito che porta il totale a 1.071. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in ospedale scendono a 3 i pazienti con sintomi, una meno di ieri: 1 al Gom di Reggio Calabria e due a Catanzaro. Il dimesso dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini è stato inserito tra i guariti dell’Asp di Vibo Valentia. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 68 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, stesso dato di ieri. Dall’ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.589.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti

Cosenza

17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti