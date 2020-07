Campagna antincendi boschivi, Calabria Verde introduce nuovi strumenti

Gallo: “su 8mila chilometri circa gestiti dalle province interverremo su circa 2.500 chilometri. In alcune province puliremo quasi due terzi delle strade provinciali. Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha dichiarato che un intervento di questa natura mai era stato fatto a servizio delle strade provinciali e delle province”

CATANZARO – E’ partita lo scorso 15 luglio, e si protrarrà fino al 30 settembre, la campagna antincendi boschivi 2020 a cura di Calabria Verde. Uomini e mezzi sono pronti ad intervenire ma l’appello, ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura e Welfare, Gianluca Gallo, “sta a noi calabresi avere rispetto di un grande patrimonio boschivo che quasi mai è stato usato a vantaggio di tutti, ma che invece deve essere una risorsa affinché i nostri figli possano utilizzarla per favorire un turismo esperienziale, ambientale e possa essere un’occasione di crescita. Noi siamo i garanti di noi stessi e del nostro patrimonio naturalistico e boschivo rispettiamo e amiamo i nostri boschi”.

“Gran lavoro – ha continuato Gallo – si sta facendo sulle strade provinciali per prevenire gli incendi. Abbiamo pensato insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Domenica Catalfamo, di fare un intervento straordinario in base ai dati degli anni passati. Infatti secondo i dati dello scorso anno, il 50% degli incendi boschivi parte, poiché appiccato, dalle strade provinciali. Su 8 mila chilometri circa gestiti dalle province interverremo su circa 2.500 chilometri. In alcune province puliremo quasi due terzi delle strade provinciali. Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ci ha dichiarato che un intervento di questa natura mai era stato fatto a servizio delle strade provinciali e delle province . Quindi, con orgoglio – dice ancora l’assessore Gallo – possiamo dire che questa fase di prevenzione dagli incendi gestita da Calabria Verde e dai consorzi di bonifica, è un’azione di prevenzione virtuosa che sarà al servizio del decoro de territorio ma anche come prevenzione agli incendi boschivi”.



Lo scorso anno, grazie ad un’efficiente organizzazione e integrazione del sistema, le sale operative regionale e provinciali hanno gestito ben 6.883 incendi che hanno richiesto 7.250 interventi di cui 3169 dall’azienda ‘Calabria Verde’, 1.486 dai Consorzi di bonifica, 125 dal Parco naturale delle Serre Vibonesi, 298 dalle associazioni di protezione civile e 2.172 dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Quest’anno l’intesa, siglata per Calabria Verde dal commissario straordinario dell’azienda, Aloisio Mariggiò; dal direttore dell’UOA Forestazione della Regione, Salvatore Siviglia, oltre che dal viceprefetto vicario di Catanzaro, Anna Maria Famiglietti, e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Emanuele Franculli, punta a garantire, nel periodo della campagna antincendio un dispositivo di potenziamento dell’assetto ordinario per gli ambiti operativi, gestionali e di pianificazione relativi alla campagna stessa. In particolare, attraverso un investimento di 1.300.000 euro garantiti dalla Regione Calabria, si assicurerà l’implementazione del personale della sala operativa unificata e dei centri operativi provinciali Aib, come pure un incremento del numero delle squadre operative dei Vigili del Fuoco attive nelle diverse aree di presidio ricadenti all’interno delle cinque province calabresi.

A completare il quadro, oltre ad uno scambio di informazioni in tempo reale attraverso la condivisione di banche dati e software gestionali, anche il potenziamento del servizio operativo 115 e l’attività di formazione che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco svolgerà in favore degli operatori del sistema Aib regionale. “Essenziale – conclude l’assessore regionale Gallo – in ogni caso, sarà la collaborazione dei cittadini, non solo nell’osservanza delle regole di prudenza e comportamento, quanto anche nella tempestiva segnalazione alle autorità competenti di ogni atto o situazione di potenziale pericolo. Anche per questo si è puntato, su un maggior coinvolgimento delle associazioni di volontariato: sarà, comunque fondamentale il contributo di tutti e di ciascuno in quella che è una sfida di civiltà”.