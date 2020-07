Coronavirus, altri 26 tamponi negativi a Cosenza. In Calabria da ieri 7 nuovi positivi

Salgono a 42 i tamponi analizzati dall’Asp di Cosenza e legati al focolaio scoppiato in città. Per ora sono 41 quelli negativi mentre uno è risultato positivo. Entro lunedì si conoscerà l’esito dell’ultima decina test rimasti da analizzare. In Calabria da ieri certificati 7 nuovi casi, 6 nel cosentino e uno nel catanzarese

COSENZA – Sono saliti a 16 i casi di positività nella comunità senegalese della città e legata al focolaio intercettato dall’ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza che aveva effettuato un tampone pre-ricovero ad una bimba di 4 anni risultata poi positiva e asintomatica. A questo primo caso si erano aggiunti nella serata altri 8 contagi tra i familiari seguiti ieri dai 5 di Castrolibero e un ulteriore positività a Cosenza. Notizia delle ultime ore è un nuovo positivo emerso dalla prima serie di tamponi analizzati dal laboratorio di microbiologia dell’ospedale. Ai 16 test analizzati di questa mattina se ne sono aggiunti altri 26 questo pomeriggio per un totale di 42 tamponi su un totale di circa 55 test dopo che i sanitari dell’Asp hanno ricostruito tutta la catena dei contatti delle persone e aver individuato il paziente zero. Con una decina di tamponi ancora da analizzare quelli negativi sono 42 mentre solo 1 è positivo.

Sui contagi in città è intervenuto anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto con un post su Facebook “oggi un’altra persona residente in città e riconducibile ai cittadini contagiati nei giorni scorsi è risultata positiva al test” ha scritto aggiungendo che “finora sono tutti asintomatici, stanno bene e sono posti in quarantena domiciliare. Si sta lavorando per evitare che possa generarsi un focolaio al di fuori del nucleo familiare, tracciando ogni contatto. Tutti i soggetti che hanno avuto contatti vengono sottoposti a tampone. Ringrazio le persone coinvolte per lo spirito di collaborazione dimostrato, il dipartimento di prevenzione dell’Asp coordinato dal dottor Mario Marino per la professionalità e la tempestività nelle azioni da subito intraprese, gli agenti della Polizia municipale per il supporto logistico prestato”.

Fagnano Castello, positivo al sierologico. Lunedì il tampone

Il sindaco di Fagnano Castello Giulio Tarsitano ha informato che un cittadino residente in Lombardia e tornato nel comune del cosentino per trascorrere un periodo di ferie è risultato positivo al test sierologico che la stessa persona ha effettuato volontariamente ponendosi poi in quarantena. La comunicazione è arrivata all’amministrazione dall’Asp di Cosenza che lunedì mattina provvederà ad effettuare il tampone anche ad un’altra persona che ha viaggiato con lui. Il Sindaco, inoltre, invita tutti i cittadini che hanno avuto contatto con la persona positiva al sierologico e che martedì scorso 14 luglio ha giocato una partita di calcetto, a rispettare la quarantena in attesa dell’esito del tampone. L’invito costante, inoltre, è quello di rispettare tutte le norme di sicurezza ed evitare assembramenti.

Contagi totali in Calabria saliti a 1.238

Per quanto riguarda invece i dati del contagio in Calabria, salgono a 1.238 i casi totali da coronavirus nella nostra regione, comprese le vittime e i guariti, con 7 nuovi positivi certificati dal bollettino del dipartimento Salute della Regione nelle ultime 24 ore. Nel dato di oggi sono inseriti i 6 nuovi contagi di Cosenza legati dal focolaio scoppiato nella comunità senegalese della città e uno nel catanzarese frutto dell’attività di screening sui rientri.

Scendono i ricoverati

Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 107.621 tamponi totali, 944 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i numero sull’epidemia sono 75 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, 12 in più rispetto a ieri. Si registra un nuovo guarito che portano il totale a 1.066. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in ospedale scendono a 5 i pazienti con sintomi: 2 al Gom di Reggio Calabria e tre a Catanzaro. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 75 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 6 più di ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.523.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

3 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti

Cosenza

16 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 257 guariti; 19 deceduti

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

2 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti