Una casa di riposo abusiva in un hotel in disuso e senza assistenza medica

Sono stati i Nas di Reggio Calabria a scoprire la struttura totalmente abusiva, sconosciuta all’autorità sanitaria e amministrativa nella quale erano ospitati 27 anziani. A gestirla un uomo denunciato per abbandono di persone incapaci. Denunciata anche un’altra persone per esercizio abusivo della professione medica

REGGIO CALABRIA – I carabinieri del NAS di Reggio Calabria hanno scoperto che una persona, già conosciuta dalle forze dell’ordine, aveva realizzato all’interno di un hotel in disuso da decenni nel circondario reggino, una casa di riposo per anziani completamente abusiva, sconosciuta all’Autorità sanitaria e amministrativa e senza assistenza medico-infermieristica. All’interno della struttura c’erano 27 anziani ospiti che sono stati tutti sottoposti al tampone “covid-19”, risultati poi tutti negativi e affidati ai rispettivi familiari. I carabinieri hanno sequestrato l’intero immobile e denunciato all’autorità giudiziaria il titolare per abbandono di persone incapaci, mentre un’altra persona è stata deferita per esercizio abusivo della professione medica e infermieristica. Il valore dell’infrastruttura sequestrate ammonta a circa 1 milione di euro.