5 nuovi positivi in Calabria. Due rientri dall’estero e 3 legati allo sbarco di Roccella

Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati accertati 5 nuovi positivi. Due persone nel catanzarese rientrate dall’estero, uno dei quali ricoverato in ospedale, e 3 riconducibili allo sbarco di Roccella Jonica. I casi totali salgono a 1.231

.

COSENZA – Salgono a 1.231 i contagi totali da coronavirus in Calabria, comprese le vittime e i guariti, con 5 nuovi positivi registrati dal bollettino del dipartimento Salute della Regione nelle ultime 24 ore. Nel dato di oggi non sono inseriti i 6 nuovi contagi di Cosenza legati dal focolaio scoppiato nella comunità senegalese della città che saranno inseriti domani. I tre casi di oggi rilevati al laboratorio dell’Asp di Reggio Calabria sono riconducibili allo sbarco di cittadini pakistani avvenuto sabato a Roccella Jonica, mentre i due casi rilevati presso l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro sono persone rientrate dall’estero uno dei quali è stato ricoverato in ospedale.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 106.677 tamponi totali, 859 in più rispetto a martedì. Per quanto riguarda i numero sull’epidemia sono 63 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, 4 in in meno rispetto a ieri. Si registra un nuovo guarito che portano il totale a 1.065. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in ospedale salgono a 6 i pazienti con sintomi: 4 al Gom di Reggio Calabria e due a Catanzaro con una persona positiva che ha accusato sintomi dopo essere rientrata dal Marocco. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 69 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 9 più di ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.855.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti

Cosenza

10 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Reggio Calabria

4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia

3 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti