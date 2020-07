Turismo, il sondaggio di Expedia e Panorama incorona la Calabria “sorpresa del 2020”

La Calabria è la sorpresa del 2020 e definita dal responsabile relazioni esterne di Expedia.it “una gemma nascosta, sconosciuta a tanti”. L’assessore al Turismo della Regione Fuasto Orsomarso “Il nostro impegno per consentire una ripartenza del turismo in sicurezza è stato ripagato”

COSENZA – Il Salento rimane la meta preferita per le vacanze degli italiani, a seguire l’intramontabile Rimini, ma la sorpresa del 2020 è la Calabria: “a spiccare per la sua forte crescita”. Lo rivela un’esclusiva ricerca sul turisimo realizzata da uno dei più importati siti Web di viaggi Expedia.it in collaborazione con il settimanale Panorama diretto da Maurizio Belpietro. La Calabria viene definita da Michele Maschio (responsabile relazioni esterne di Expedia.it) “una gemma nascosta, sconosciuta a tanti” proprio perchè tra i suoi molti valori aggiunti c’è quello di avere tante spiagge, dove però ci si imbatte in meno folla rispetto ad altre mete più gettonate ed i costi paiono più contenuti.

La ricerca evidenzia anche all’autunno prossimo, tra le destinazioni che risultano le più ricercate sul portale, troviamo il Salento e Rimini ma anche le coste laziali, specie per i romani che preferiscono stare vicino a casa. Secondo la ricerca Panorama/Expedia gli italiani prediligono il proprio Paese, preferendo aree con maggiore spazio disponibile in spiaggia come per esempio quelle della Costa Adriatica. Oppure, tra le destinazioni non di mare, tra i primi posti si piazza il lago di Garda. E per coloro che amano viaggiare anche all’estero, due destinazioni vicine all’Italia, ben collegate e con voli a prezzi abbordabili sono l’isola greca di Santorini e Malta, le mete straniere più “prenotate” per l’estate 2020.

Orsomarso “Calabria meta di vacanze ideale”

“Il nostro impegno per consentire una ripartenza del turismo in sicurezza è stato ripagato. La Calabria risulta tra le mete preferite dagli italiani per le vacanze, la ‘sorpresa del 2020’ secondo la ricerca realizzata dall’importante portale di viaggi Expedia.it in collaborazione con il settimanale Panorama. ‘Una gemma nascosta, sconosciuta a tanti’, secondo il portale turistico. Una regione che spicca per la sua forte crescita turistica grazie anche alla bellezza delle spiagge poco affollate”. Così, in una nota, l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso. “Abbiamo avuto fiducia fin dall’inizio – aggiunge – nella possibilità della Calabria di proporsi come meta per le vacanze, grazie soprattutto alla sua capacità di limitare la diffusione del contagio e abbiamo investito risorse importanti e snellito le procedure per consentire agli imprenditori turistici di resistere alla crisi e di avere fiducia nella ripresa delle proprie attività. Il risultato della ricerca di Expedia e Panorama segna una iniezione di ottimismo non solo per questa difficile estate, ma anche per la programmazione delle prossime stagioni“.