Prevenzione incendi: ciò che è acceso deve essere spento. Dai barbecue alle sigarette

Le braci del barbecue dopo la scampagnata in montagna o le sigarette lanciate dall’auto, unite alle alte temperature, alla vegetazione arida e alle raffiche di vento possono creare un mix letale per scatenare un incendio

COSENZA – Al primo posto nella lotta agli incendi c’è sicuramente la prevenzione. Molte delle azioni che ognuno compie sono alla base per innescare roghi devastanti e gli incendi che ogni anno distruggono e mandano in fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea sono provocati dall’uomo. Ci sono azioni che troppo spesso vengono sottovalutate ma che sono capaci di creare danni di entità notevoli come gettare ad esempio mozziconi di sigarette o fiammiferi ancora accesi che innescano roghi a contatto con l’erba secca. Per non parlare dei barbecue. Il gusto di trovare lo spazio ‘incontaminato’ per un pic nic fuori porta e dunque non le aree attrezzate, rappresenta un serio rischio per l’ambiente. Abbandonare il fuoco che crediamo spento e andare via senza accertarsi che sia completamente spento è molto pericoloso. Per non parlare infine dell’incivile pratica dell’abbandono di rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive che possono essere un pericoloso combustibile. Infine bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli può creare, in pochi minuti, la perdita del controllo del fuoco e la sua estensione.

Nonostante sia in vigore la nuova norma europea delle sigarette «antincendio» per ridurre il rischio di roghi accidentali provocati dai fumatori, le sigarette continuano a causare tantissimi incendi. Un mozzicone di sigaretta è capace di innescare un principio di incendio. Una brutta abitudine comune a molti fumatori infatti, è quella di lanciare dalla autovettura il mozzicone di sigaretta fumante ignorando quanto sia pericoloso in una regione a forte rischio incendi come la Calabria. Basta solo che quella sigaretta entri in contatti con erba secca o magari carta, a generare un rogo. Le temperature estive e il vento faranno poi la loro parte nell’alimentare un incendio che potrebbe avere effetti devastanti. Oltre ad essere un atto incivile, buttare i mozziconi di sigaretta a bordo strada dunque, è anche un rischio, e questa pratica viene pesantemente sanzionata sia dalle leggi di tutela ambientale che da quelle antincendio. Perciò è necessario non abbassare mai la guardia e rispettare le norme di prevenzione dagli incendi.

Ecco le norme per prevenire gli incendi boschivi

– Non accendere mai fuochi ove non è permesso, utilizzare solo gli spazi appositamente predisposti ed autorizzati;

– Non gettare mai cicche o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o in treno;

– Se si è acceso un fuoco, controllare che sia perfettamente spento prima di allontanarsi;

– Ricordarsi che la marmitta catalitica incendia facilmente l’erba secca;

– Non lasciare bottiglie o frammenti di vetro nel bosco: con il sole si trasformano in potenziali accendini;

– Avvertire subito le Autorità alla prima avvisaglia di incendio.

Se avvistate un incendio, numeri utili

– Sala operativa dei Vigli del Fuoco: 115;

– Sala operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Calabria, numero verde 800.496.496;

– Numero d’emergenza nazionale per le Sale operative delle forze di polizia: 112.