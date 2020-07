Mario Oliverio rompe il silenzio “in campo per ricostruire la sinistra calabrese”

Conferenza stampa per l’ex presidente della Regione “sono qui per mettere in campo un progetto politico che ricostruisca, attraverso il confronto, la storia della sinistra in Calabria che non può essere dispersa”

COSENZA – Torna in campo Mario Oliverio dopo mesi di silenzio. Nessun ritiro dalla scena politica, ma un lavoro dal basso per ricostruire la sinistra calabrese, forte della propria storia politica. “Sono qui per mettere in campo un progetto politico che ricostruisca, attraverso il confronto, la storia della sinistra in Calabria che non può essere dispersa” ha detto l’ex presidente della Regione Calabria e presidente della fondazione ‘Europa, Mezzogiorno, Mediterraneo’, durante la conferenza stampa- webinar intitolato ‘Sud d’Europa’ che ha lanciato il progetto politico #entriamonelmerito.

“Dopo la vicenda del Covid – ha spiegato Oliverio – riprendo la mia attività politica rilanciando la fondazione della quale sono presidente, avviando tavoli di confronto che coinvolgeranno le forze sociali, l’università, le professioni, per un confronto che va alimentato sui problemi. Noi abbiamo un deficit di discussione molto serio e dobbiamo tornare ad alimentare il dibattito che allo stato non c’è. È un movimento politico che interviene nel processo di depauperamento, di desertificazione della sinistra che stiamo vivendo“. Sul governo regionale l’ex governatore non ha espresso alcun giudizio, affermando “che sei mesi sono troppo pochi per giudicare il lavoro di altri“.