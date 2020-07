Coronavirus, 8 nuovi contagi in Calabria. Tutti legati al focolaio di Cosenza

Sono 8 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore dal bollettino del dipartimento salute della Calabria che fa salire a 1.226 i contagi totali nella nostra Regione. Sono tutti i familiari entrati in contatto con la bimba di 4 anni risultata positiva

.

COSENZA – Salgono a 1.226 i contagi totali da coronavirus in Calabria, comprese le vittime e i guariti, con 8 nuovi positivi nelle ultime 24 ore registrati dal bollettino del dipartimento Salute della Regione, tutti legati al piccolo focolaio scoppiato a Cosenza. Si tratta di familiari e contatti stretti della bimba di 4 anni (asintomatici e in isolamento) trovata positiva dopo un tampone pre-ricovero effettuato all’Annuniziata di Cosenza dove la piccola si era recata per un intervento chirurgico. La task force dell’Asp di Cosenza sta lavorando incessantemente da ieri per ricostruire tutti i contatti e dalla mattinata sta effettuando decine di tamponi alle persone che hanno avuto contatti con i familiari risultati anche loro positivi.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 105.818 tamponi totali, 897 in più rispetto a martedì. Per quanto riguarda i numero sull’epidemia salgono a 67 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, 8 in più rispetto a ieri. Dopo 5 giorni si registrano 2 nuovi guariti che portano il totale a 1.064. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in ospedale sono sempre 5 i pazienti con sintomi: 4 al Gom di Reggio Calabria e una Catanzaro. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 60 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 6 più di ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.643.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti

Cosenza

11 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

2 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti