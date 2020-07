Blitz “Donna Teresa”, madre e vedova dirigeva le attività criminali dei figli

I carabinieri hanno arrestato tre persone. Il nome dell’operazione scaturisce dall’arresto di una donna, Teresa Pizzata, madre e vedova che, in qualità di capofamiglia, dirigeva con autorità le attività criminali dei figli

CARERI (RC) – I carabinieri hanno arrestato Teresa Pizzata di 57 anni, residente in Benestare; Giuseppe Musolino 34 anni, residente in Ardore e Antonio Musolino 26 anni, residente in Benestare. I tre erano già detenuti perchè raggiunti da un altro provvedimento cautelare eseguito il 9 luglio scorso nell’ambito dell’operazione Nikita, sono ritenuti responsabili, nel periodo marzo – luglio 2019, di aver detenuto e ceduto sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina, che detenevano occultate in luoghi limitrofi alla loro abitazione, da dove, di volta in volta, le prelevavano per provvedere alla consegna diretta ai consumatori.

Le indagini hanno accertato l’esistenza di un “legame familiare” costituito dai tre congiunti – Teresa Pizzata e i due figli, Giuseppe e Antonio Musolino, nel comune di Benestare, dedito alla cessione di droga, ed era proprio la donna che, in qualità di capofamiglia, dirigeva con autorità le attività criminali dei figli.

Le indagini hanno permesso di accertare l’assidua frequentazione della casa da parte di soggetti noti quali consumatori abituali ed occasionali con precedenti specifici di polizia.