Riunione tenuta in prefettura a Catanzaro tra il capo del dipartimento immigrazione del Ministero dell’Interno Michele Di Bari, la presidente della Regione Jole Santelli e i prefetti calabresi. Al vaglio diverse soluzioni per accogliere in sicurezza eventuali sbarchi

.

CATANZARO – Si è svolto in Prefettura a Catanzaro un vertice voluto dal Ministro degli Interni Lamorgese e presieduto dal Capo del Dipartimento Immigrazione del ministero dell’Interno, il prefetto Michele Di Bari. Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato il presidente della Regione Calabria Jole Santelli e tutti i Prefetti calabresi, la problematica sulla gestione degli sbarchi in Calabria acuito dall’arrivo sabato di una settantina di migranti alcuni dei quali alcuni sono risultati positivi al Coronavirus e con tutto quello che ne è conseguito dopo il trasferimento temporaneo sabato sera ad Amantea che ha portato alla protesta dei cittadini a al successivo trasferimento al Celio di Roma. Il prefetto Di Bari, che ha evidenziato l’attenzione del ministro dell?Interno e l’intesa proficua con la Regione Calabria, ha ricordato che bisogna dare accoglienza in sicurezza, per tutelare la salute pubblica e rassicurare la popolazione”.

Tra gli impegni presi dalla riunione l’utilizzo di unità navali destinate ad accogliere in sicurezza i positivi (il Ministero ha effettuato il bando di una nuova gara che sarà portato a conclusione in tempi rapidi e dopo che la prima gara era andata deserta) mentre si è valutata anche la possibilità di utilizzare le strutture confiscati alla mafia per ospitare i migranti ma non nelle zone turistiche come successo invece sabato ad Amantea.