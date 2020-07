Coronavirus, il bollettino della regione certifica i due nuovi positivi nel cosentino

Arrivano da Cosenza e Rogliano i due i nuovi contagi certificati dal bollettino della Regione che porta a 1.218 i casi totali in Calabria

.

COSENZA – Dopo due giorni senza nuovi contagi, sono due i nuovi positivi certificati in Calabria dal bollettino del dipartimento salute della Regione che porta a 1.218 i casi totali comprese le vittime e i guariti. Entrambi i nuovi casi arrivano dalla provincia di Cosenza. Si tratta della persona risultata “debolmente” positiva nel comune di Rogliano e della bimba di 4 anni risultata positiva dopo aver effettuato un tampone pre-ricovero all’ospedale Civile dell’Annunziata. Entrambi sono asintomatici. Intanto anche il terzo tampone effettuato al cittadino di Botricello rientrato in aereo da Londra ha dato esito negativo. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 104.921 tamponi totali, 779 in più rispetto a martedì.

Per quanto riguarda i numero sull’epidemia salgono a 59 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, due in più rispetto a ieri. Sono complessivamente 1.062 i guariti, stesso dato di ieri. Per quanto riguarda le persone che si trovano ricoverate in ospedale sono 5 i pazienti con sintomi: 4 al Gom di Reggio Calabria e una Catanzaro. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine sono 54 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Nel totale delle persone in isolamento sono conteggiati anche i 13 cittadini pakistani trasferiti al Celio di Roma. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.628.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti

Cosenza

3 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

4 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti

Crotone

3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti