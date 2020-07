Scoperti in un terreno demaniale armi e munizioni clandestine

Le armi clandestine e le munizioni sono state opportunamente poste a sequestro, in attesa del successivo invio presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) di Messina per gli accertamenti tecnici

REGGIO CALABRIA – Nella giornata di ieri nell’ambito dei controlli del territorio, di vaste aree dei centri urbani sino alle pendici aspromontane, disposti dal Comando Compagnia carabinieri di Locri, i militari della Stazione di Platì e di quella di Sant’Ilario dello Ionio, con la preziosa collaborazione di personale dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria del GOC di Vibo Valentia, durante due distinti servizi di rastrellamento hanno effettuato l’ennesimo rinvenimento di armi.

Nello specifico i carabinieri, in un terreno demaniale sito in località Passo di Sava del Comune di Platì, hanno rinvenuto un fucile monocanna di fabbricazione artigianale privo di matricola e una cartuccia cal.8. Inoltre, in terreno demaniale sito nei pressi del cantiere per i lavori di ristrutturazione del “Castello di Condojanni”, nel Comune di Sant’Ilario dello Ionio hanno rinvenuto una pistola a tamburo priva di matricola.



Le armi clandestine e le munizioni sono state opportunamente poste a sequestro e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del successivo invio presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) di Messina per gli accertamenti tecnici necessari a evidenziare eventuali impronte presenti ed il ripristino del numero di matricola, al fine di risalire al reale proprietario.