Migranti trasferiti, Santelli “apprezzo il gesto del Viminale ma il problema rimane”

La Santelli chiede al Ministro dell’Interno Lamorgese unità navali e il monitoraggio delle coste “Occorrono unità navali per assistenza e sicurezza sanitaria”

.

COSENZA – Non si è fatta attendere la reazione della governatrice alla notizia che i migranti positivi di Amantea saranno trasferiti in una struttura militare sanitaria della Capitale. La Santelli pur apprezzando l’intervento rapido del Viminale continua a chiedere l’utilizzo di unità navali per l’assistenza sanitaria e il monitoraggio delle Coste. “Apprezzo il gesto del Viminale sulla vicenda di Amantea” scrive la Santelli “ma come sa perfettamente il Ministro Lamorgese il problema rimane. Per contrastare il pericolo di diffusione del Covid-19 – aggiunge Santelli – occorrono unità navali destinate all’assistenza e alla sicurezza sanitaria dei migranti. Pertanto, in una fase emergenziale come quella attuale, è necessario monitorare le coste calabresi ed evitare gli sbarchi”.