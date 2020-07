Assessore Catalfamo indagata: “sono certa del rispetto della legalità”

L’assessore ai trasporti della Regione ha dichiarato: “rispondo con la mia attività, tra le cose di cui posso essere certa c’è il rispetto della legalità”

CATANZARO – L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Domenica Catalfamo, a margine di una conferenza stampa alla Cittadella regionale ha risposto ad alcune domande dei giornalisti commentando la richiesta delle sue dimissioni fatta dai parlamentari calabresi del Movimento 5 stelle. Richiesta partita a seguito delle indagini nei suoi riguardi per concorso esterno in associazione mafiosa in un’inchiesta della Dda di Reggio Calabria.

“Rispondo – ha detto l’assessore – con la mia attività, con il mio lavoro e la mia serietà. Forse sono un pò presuntuosa, ma tra le cose di cui posso essere certa ci sono la mia trasparenza, la mia correttezza e l’aver operato sempre nell’ambito della legalità. Mi colpisce molto l’azione dei Cinquestelle, specie quando è una azione individuale, che non è corretto forse che si faccia, ma non devo essere io a dirlo”. “Da parte mia – ha aggiunto Catalfamo – non c’è certo la serenità, perché purtroppo quella si fa presto a perderla, ma c’è la tranquillità di aver sempre agito, in vent’anni di gestione dei lavori pubblici, in assoluta trasparenza, come spero di poter presto dimostrare”.