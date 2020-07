Auto precipita in un dirupo e fa un volo di circa 100 metri, due vittime

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. L’incidente sarebbe stato autonomo. L’auto ha fatto un volo di circa 100 metri

REGGIO CALABRIA – Il tragico incidente è avvenuto ieri sera in località “Terreti” di Santa Domenica, sulle colline di Reggio Calabria. Secondo i primi riscontri infatti, l’auto con a bordo due persone, potrebbe essere sbandata per poi precipitare giù da un dirupo da un’altezza di circa 100 metri. Il primo cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre il secondo, in un primo momento disperso è stato recuperato qualche ora dopo. Le due persone, un uomo e una donna, delle quali non sono state rese note le generalità, sono state sbalzate fuori dall’abitacolo durante la caduta.