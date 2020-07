Pedofilia, sacerdote condannato a 13 anni per violenza sessuale su minori

Il Tribunale collegiale di Catanzaro, dopo circa 3 ore di camera di consiglio, ha condannato il sacerdote a 13 anni e sei mesi di reclusione per pedofilia

CATANZARO – E’ stato condannato 13 anni e 6 messi don Roberto Mastro, ex parroco di Belcastro, nel catanzarese. Il pm Graziella Viscomi

aveva chiesto per il prete meno di 12 anni di reclusione, richiesta alla quale si sono associati i legali delle parti civili, il Comune di Belcastro e le famiglie delle vittime degli abusi. Il difensore dell’imputato aveva chiesto invece l’assoluzione perché il fatto non sussiste e poi l’assoluzione per insufficienza di prove. Gravissime le accuse nei confronti del sacerdote che era stato dal 2007 al 2010 parroco di Belcastro. Gli abusi sarebbero andati avanti per anni su ragazzini tra i 10 e i 14 anni. Abusi consumati nell’oratorio della Parrocchia che i ragazzini frequentavano perchè si fidavano del sacerdote.

L’inchiesta era partita nel 2010 dopo la denuncia di alcuni genitori e le indagini si sono basate sulle dichiarazioni di molti testimoni e anche sui racconti delle vittime. Il sacerdote indagato, lasciò subito la Calabria. Don Roberto Mastro è stato anche condannato all’interdizione perpetua «da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno», nonché «interdetto in via perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado» e «da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori». Inoltre è chiamato al risarcimento del danno alle parti civili e al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti civili.