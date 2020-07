Violenza e minacce alla moglie picchiata con bottiglie piene d’acqua, marito allontanato

E’ stata la donna, dopo l’ennesima aggressione a riuscire a scappare da casa e a chiamare il 113 richiedendo l’intervento della polizia

LAMEZIA TERME – Per troppi anni ha subito vessazioni, umiliazioni, aggressioni verbali e fisiche. Aveva paura che lui, un lametino 70enne,p potesse fare di peggio se lei l’avesse denunciato fino a quando qualche giorno fa, ha deciso di ribellarsi denunciando tutto alla Polizia di Stato. La donna, di 68 anni, il 28 giugno scorso, subita l’ennesima grave aggressione è riuscita ad uscire di casa ed ha chiamato la Polizia.

Una Volante del commissariato di Lamezia Terme giunta sul posto ha subito attivato il “Protocollo Eva”, con il quale la Polizia di Stato affronta situazioni di questo tipo. I sanitari del 118 hanno portato la donna in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato lesioni su tutto il corpo, guaribili in 10 giorni. Gli investigatori hanno accertato che la povera 68enne, da anni era sottoposta a vessazioni fisiche e morali. Il marito la prendeva a calci agli stinchi e alla schiena,la colpiva con pugni al ventre e al fondoschiena e la minacciava di morte.

In un’occasione il marito l’aveva finanche colpita con un sacco di patate e, in un’altra occasione, avendo la donna acquistato una marca di biscotti a lui non gradita, l’aveva percossa con bottiglie d’acqua e le aveva sottratto le chiavi di casa, impedendole di uscire. Le ecchimosi, ancora presenti e ben visibili sul corpo della vittima, con il suo consenso, sono state documentate da personale di polizia scientifica. Sulla base dei riscontri riferiti alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme il Gip ha emesso a carico del marito violento, il provvedimento restrittivo di allontanamento dalla casa familiare, con obbligo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e di mantenere da lei, una distanza non inferiore a 300 metri.