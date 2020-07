Coronavirus, un nuovo contagio in Calabria. Caso positivo riscontrato nel crotonese

Arriva dalla provincia di Crotone il nuovo contagio certificato dal bollettino della regione. Da ieri due guariti in più, uno in provincia di Cosenza dove resta un solo positivo

.

COSENZA – C’è un nuovo contagio in Calabria certificato dal dipartimento salute della Regione che porta a 1.186 i casi totali comprese le vittime e i guariti. Il nuovo positivo è stato comunicato dall’Asp di Crotone. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 101.548 tamponi totali, 997 in più rispetto a ieri.

Dopo diversi giorni di numeri invariati si registrano finalmente nuovi guariti, uno nella provincia di Cosenza che torna ad avere una sola persona ancora “malata”. Sono 27 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, una meno di ieri e salgono complessivamente 1.062 i guariti, due più di ieri. Per quanto riguarda le persone che si trovano in ospedale, sono sempre 4 i pazienti ricoverati con sintomi: tre al Gom di Reggio Calabria e una a Catanzaro. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine scendono a 23 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.050.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

1 in reparto; 183 guariti; 33 deceduti

Cosenza

1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti

Crotone

2 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti