Auto si ribalta sulla 106 e finisce in un agrumeto, due feriti

L’incidente si è verificato all’alba. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto stradale

SIMERI CRICHI (CZ) – Si è verificato poco dopo 4.30 questa mattina, l’incidente stradale che ha provocato il ferimento di due persone che viaggiavano su una Volkswagen Golf sulla Statale 106 nel comune di Simeri Crichi. Il conducente della vettura che viaggiava in direzione Crotone, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo urtando prima il cordolo di delimitazione della rotatoria e poi ribaltandosi finendo in un vicino agrumeto. I due passeggeri, estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. I soccorritori hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il mezzo anche se si sono registrati disagi al traffico.