Coronavirus, in Calabria si torna a zero nuovi contagi. Superati i 100mila tamponi

Nessun nuovo positivo registrato in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 943 tamponi effettuati. Anche oggi nessun nuovo guarito e gli attualmente positivi restano 28

.

COSENZA – Dopo due giorni consecutivi nel quale si sono registrati altrettanti nuovi positivi, il bollettino del dipartimento salute della Regione certifica zero nuovi contagi oggi in Calabria dove restano 1.185 i casi totali comprese le vittime e i guariti. Dall’inizio dell’epidemia sono stati superati i 100mila tamponi effettuati. Sono esattamente 100.551 i tamponi testati, 943 in più rispetto a ieri.

Restano invariati tutti i dati sull’epidemia visto che anche oggi non si registrano nuovi guariti. Sono 28 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria e restano complessivamente 1.060 i guariti. Per quanto riguarda le persone che si trovano in ospedale, sono sempre 4 i pazienti ricoverati con sintomi: tre al Gom di Reggio Calabria e una a Catanzaro. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine restano 24 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti

Cosenza

2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti