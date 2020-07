Condannata per corruzione l’ex dirigente dell’Anticorruzione

Maria Gabriella Rizzo era finita ai domiciliari nel 2018 nell’ambito di un’operazione della Guardia di finanza con l’accusa di corruzione



CATANZARO – Maria Gabriella Rizzo, all’epoca dei fatti contestati dalla Procura di Catanzaro era responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione della Regione Calabria. E’ stata condannata per corruzione a 3 anni e un mese di reclusione, a conclusione del processo con rito abbreviato.

Il 9 ottobre del 2018 la Rizzo, finì agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione “È dovere” della Procura di Catanzaro, condotta dai finanzieri di Catanzaro e coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e dal sostituto Graziella Viscomi.

La sentenza di condanna é stata emessa dal Gup di Catanzaro Paola Ciriaco. Il pm Viscomi aveva chiesto la condanna dell’imputata a 4 anni di reclusione. I fatti contestati all’ex dirigente della Regione Calabria risalgono al secondo semestre del 2016. Maria Gabriella Rizzo, secondo l’accusa, si prodigò per accontentare e favorire Laura Miceli, imprenditrice nel settore turistico del Vibonese, riguardo i bandi emanati dalla Regione, fornendo, in alcuni casi, alla Miceli informazioni in anteprima. Per i suoi favori avrebbe ricevuto in regalo soggiorni vacanza, pranzi e donazioni in vino.