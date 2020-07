Ad annunciarlo la presidente della regione Jole Santelli. Nei giorni scorsi le polemiche roventi per la campagna pubblicitaria della compagnia britannica che nella descrizione sul sito aveva dipinto la Calabria come terra di mafia e terremoti, priva di turismo e fan di Istangram

.

COSENZA – “Apprendo con piacere che, come comunicatomi da Lorenzo Lagorio, Country Manager Italy di EasyJet Airline Company Ltd), a partire da domani la compagnia di bandiera britannica lancerà una campagna per la promozione delle bellezze calabresi, che vedrà la redazione di una nuova guida on-line realizzata a più mani da travel blogger, influencer locali e semplici cittadini”. Lo comunica Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Una campagna social di promozione della nostra regione, in Italia e all’estero – aggiunge Santelli – attraverso ‘post’ e ‘stories’ e soprattutto una promozione con una scontistica del 30% su oltre seimila posti sui voli da e per Lamezia, da metà luglio a fine ottobre, tesa alla calmierazione dei prezzi. tema sul quale mi auguro che anche altre compagnie vorranno intervenire. Un risultato che racconta di come, le negatività possono trasformarsi in positività, quando si coniugano dialogo e volontà”. Nei giorni scorsi Easyjet era stata al centro di polemiche per avere espresso giudizi critici sulla Calabria in una propria campagna pubblicitaria infelice descrivendo la nostra come una regione che soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti.

Testo che aveva sollevato roventi proteste e portato EasyJet a correggere subito la descrizione e inviando ai Calabresi e alla loro amata terra le scuse: “EasyJet si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico. La Calabria – aveva scritto in una nota – è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno, che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown, è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme”.