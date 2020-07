Coltivava pomodori e marijuana, arrestato 66enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto posto ai domiciliari, con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

CATANZARO – I carabinieri della stazione di Squillace hanno perquisito un giardino e, occultate tra altra vegetazione e coltivazioni di pomodori, hanno rinvenuto 32 piante di marijuana in pieno stato vegetativo. I militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, F.B. 66enne di Vallefiorita (Cz) per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era già noto alle forze di polizia ed era stato arrestato, nel mese di ottobre scorso, con la medesima accusa, essendo stato trovato con alcune centinaia di grammi di marijuana e diverse piante della stessa sostanza. Le attenzioni degli uomini della stazione di Squillace si sono nuovamente concentrate sull’uomo quando, nel verificarne i comportamenti e gli spostamenti, proprio per vedere se si fosse nuovamente dedito a reati inerenti agli stupefacenti, hanno verificato uno strano viavai di tossicodipendenti da e per l’abitazione. Decisi ad effettuare una perquisizione, i carabinieri sono intervenuti all’interno della casa e l’uomo ha immediatamente consegnato pochi grammi di sostanza che affermava di detenere per uso personale.