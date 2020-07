Nessun nuovo contagio in Calabria, a fronte di soli 238 tamponi analizzati, ma c’è un nuovo ricovero a Gom di Reggio Calabria. Arrivano i primi risultati dai tamponi effettuati dall’Asp di Cosenza e sono tutti negativi

.

COSENZA – Secondo giorno consecutivo senza nuovi contagi in Calabria dove sono 1.183 i casi totali comprese le vittime e i guariti a fronte, comunque, di un basso numero di tamponi come sempre accade nel fine settimana. Sono in totale 97.671 i test effettuati in Calabria, 238 in più rispetto a ieri. Ed a proposito di tamponi, sono risultati tutti negativi la prima decina di tamponi che l’Asp di Cosenza ha effettuato alle persone venute in contatto con la dottoressa originaria di Fiumefreddo Bruzio che, dopo aver trascorso un breve periodo nel Cosentino, è stata trovata positiva al suo rientro a Roma dove svolge servizio preso un ospedale della Capitale. La donna, asintomatica, si trova in isolamento domiciliare. La task force dell’azienda sanitaria, dopo aver ricostruito la catena di contatti, nelle prossime ore analizzerà tutti gli altri tamponi.

Restano 26 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, stesso dato di ieri. Anche per i guariti non c’0è nessuna variazione da domenica. Restano complessivamente 1.060 i guariti in tutta la Calabria. Per quanto riguarda le persone che si trovano in ospedale, domenica erano scese a tre con le dimissioni di una persona a Vibo Valentia e posta in isolamento, ma oggi salgono nuovamente a 4 i pazienti ricoverati con sintomi dopo un nuovo ingresso al Gom di Reggio Calabria che conta in totale 3 degenti, mentre la quarta di trova a Catanzaro. Le vittime da coronavirus sono in totale 97. Infine restano 22 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.922.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti

Cosenza

2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

3 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti