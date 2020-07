Moby Zazà, 169 migranti della nave quarantena saranno trasferiti a Crotone

Sono 169 i migranti che lasciano la nave quarantena Moby Zazà e che saranno trasferiti con diversi autobus nelle strutture d’accoglienza del crotonese

PORTO EMPEDOCLE (AG) – Centosessantanove migranti della Moby Zazà saranno trasferiti con più autobus in strutture d’accoglienza di Crotone, mentre sulla nave quarantena dovrebbero invece salire nelle prossime ore, per l’isolamento fiduciario, i 180 migranti giunti in queste ore a bordo della Ocean Viking a Porto Empedocle che vi rimarranno per 14 giorni.

I 169 migranti diretti nel crotonese sono risultati negativi al tampone del coronavirus e a bordo di autobus e scortati da Polizia e a Carabinieri sono iniziati i trasferimenti. Al termine dello sbarco di tutti i 169 naufraghi, a bordo da due settimane, inizierà la sanificazione dei locali. E solo dopo verrà fatto il trasbordo dei 180 migranti che si trovano sulla Ocean Viking.

L’imbarcazione messa a disposizione dalla Protezione Civile per la quarantena accoglierà pertanto 180 migranti, soccorsi in tre operazioni diverse tra il 25 e il 26 giugno. Si tratta di 51 persone tratte in salvo da una barca intercettata vicino a Lampedusa; 67 recuperate da un’imbarcazione a Sud dell’isola della Pelagie e ancora altri 63 trovati nella zona Sar di Malta. Dopo quasi 10 giorni in mare infatti, i passeggeri della Ocean Viking potranno attraccare a Porto Empedocle.