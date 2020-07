Coronavirus, un nuovo contagio in Calabria. In provincia di Cosenza sono 2 i positivi

Arriva dalla provincia di Cosenza il nuovo contagio certificato in Calabria che porta a 1.183 i casi totali, comprese le vittime e i guariti. Effettuati da ieri 1.084 tamponi

.

COSENZA – Il bollettino del dipartimento salute della Regione riporta un nuovo positivo ultime 24 ore. Come anticipato, si tratta di un caso rilevato dall’Asp di Cosenza dove un’anziana arrivata dal Nord, dove aveva sviluppato polmonite da COVID e dimessa con 3 tamponi negativi, trovata positiva al virus dai controlli in Calabria e posta in isolamento fiduciario. Salgono così a 1.183 i casi totali, comprese le vittime e i guariti mentre in provincia di Cosenza tornano ad essere due le persone positive.

Ad oggi sono stati effettuati in totale 96.902 tamponi, 1.084 più di ieri. Sono 26 le persone ancora positive al coronavirus in Calabria, con un incremento di un’unità rispetto a ieri. Restano complessivamente 1.060 i guariti in tutta la Calabria (+0 da ieri). Per quanto riguarda le persone in ospedale sono ancora 4 pazienti ricoverati con sintomi: una a Catanzaro, due al Gom di Reggio Calabria e uno allo Jazzolio di Vibo Valentia. Dal 29 maggio non si registrano più decessi in Calabria. Le vittime da coronavirus restano in totale 97. Infine restano 22 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, una in più rispetto a ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.445.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti

Cosenza

2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti

Crotone

1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti