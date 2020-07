I carabinieri realizzano il sogno di due bimbi calabresi malati: volare in elicottero

Antonio ed Alessandro, affetti da importanti patologie, avevano espresso il desiderio di volare in elicottero. E oggi il loro sogno è stato esaudito grazie ai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro e dell’ottavo Nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia.

CROTONE – Diversi mesi fa, grazie all’interessamento del direttore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro Giuseppe Raiola, i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro avevano ricevuto il desiderio di due bambini catanzaresi, Antonio ed Alessandro, rispettivamente di 5 e 9 anni che, affetti da importanti patologie e curati in ospedale, avevano chiesto la possibilità di volare con un elicottero. La sosta obbligata dovuta al periodo Covid-19 ha solo rinviato il momento dell’evento. Grazie all’organizzazione di alcune associazioni del catanzarese, il personale del Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, stamani, ha permesso ai due giovanissimi, accompagnati dal dott. Raiola e dai genitori, di provare l’ebbrezza del volo.

Grande è stata l’emozione nei due piccoli sia nel salire a bordo dei mezzi che nel vero e proprio volo. Circa trenta minuti in cui i piloti dell’elicottero AB412 gli hanno fatto sorvolare il litorale vibonese, mostrando loro le spiagge e le coste da Pizzo a Tropea e riuscendo anche, per usare le parole di uno dei due , “a volare sopra le nuvole”. Al volo è seguito un piccolo rinfresco durante il quale vi è stato un ampio scambio di doni tra il personale dell’Arma e gli organizzatori. In particolare i bambini hanno particolarmente gradito i gadget che l’Arma ha donato loro (cappellini, zainetti e materiale per la scuola) ma più di tutti hanno mostrato la loro gioia per il ricevimento del meritato diploma per il “battesimo dell’aria”.