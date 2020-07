Minaccia il titolare del negozio con un coltello per avere vestiti gratis

Avrebbe preteso alcuni capi d’abbigliamento senza pagarli ed ha minacciato il titolare del negozio con un coltello da macellaio

SOVERATO (CZ) – Protagonista un uomo di 55 anni, reggino che dopo essere entrato nel negozio ha minacciato il titolare impugnando un coltello da macellaio di trenta centimetri per farsi consegnare abbigliamento senza pagarlo. I carabinieri lo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato. Il 55enne residente nella provincia di Reggio Calabria, è già noto alle forze dell’ordine ed è ritenuto responsabile di tentata estorsione. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione al 112 da parte della vittima che segnalava la presenza di un uomo armato nel suo locale. I militari hanno, così, scoperto delle minacce proferite dal 55enne reggino, e hanno avviato le ricerche dell’uomo che è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo è stato disarmato e condotto in caserma, dove è stato ristretto fino all’udienza di convalida.