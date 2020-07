Aeroporto di Lamezia, ripresa l’attività. Solo ieri 4mila passeggeri tra partenze e arrivi

L’attività allo scalo aeroportuale di Lamezia Terme è ripresa a pieno ritmo. I numeri della giornata di ieri fanno registrare oltre 30 movimenti e circa quattromila passeggeri tra partenze e arrivi

LAMEZIA TERME – Dopo l’emergenza pandemica che aveva bloccato il trasporto aereo i segnali sono di ripresa e quella di ieri, per Sacal che gestisce gli scali calabresi infatti, è stata una giornata importante. Sono stati avviati anche i collegamenti commerciali dell’aeroporto di Crotone. Per quanto riguarda lo scalo di Lamezia Terme, punto di riferimento per i collegamenti calabresi, i segnali sono positivi nonostante i volumi registrati siano ancora lontani da quelli dello scorso anno ma è “un primo concreto segnale di come la domanda di trasporto aereo sia in lenta ma sostanziale ripresa”.

La società ha anche reso noto che, al fine di poter ottemperare al meglio alle misure di prevenzione e nel rispetto dei recenti decreti e delle linee guida Enac, i passeggeri sono invitati a recarsi presso gli scali di partenza solo a partire dalle due ore antecedenti l’orario di decollo del proprio volo, avendo cura di avere a pronta disposizione un documento di viaggio (biglietto e/o carta d’imbarco), un valido documento di identità e una mascherina da indossare sempre all’interno del terminal. Inoltre, è stato ribadito che le attuali norme di distanziamento sociale non consentono agli accompagnatori l’ingresso in aerostazione (salvo un accompagnatore per ogni passeggero a ridotta mobilità e di un minore non accompagnato), e alle aree antistanti gli accessi ai terminal degli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.