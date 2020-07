Santelli su Callipo: “lo sapevamo”, su assessore Catalfamo: “parlino gli atti giudiziari”

La presidente Jole Santelli che ieri ha presentato le 4 nuove misure per il turismo ha commentato le due vicende che tengono banco in Regione ovvero le dimissioni di Callipo dal consiglio regionale e quella che riguarda l’assessore regionale alle Infrastrutture Catalfamo

CATANZARO – “Restava solo il dubbio su quando l’avrebbe fatto, ma lo sapevamo”. Così Jole Santelli ha risposto ieri, nell’ambito dell’iniziativa per presentare le misure per rilanciare il turismo, ad una domanda sulle dimissioni da consigliere regionale di Pippo Callipo, che è stato anche suo avversario, candidato per il centrosinistra, alla presidenza della Regione. “Se usciamo dall’ipocrisia, sappiamo tutti che si sarebbe dimesso e che non sarebbe rimasto in Consiglio regionale”. Sulla spinosa vicenda che riguarda l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo, la Santelli ha ribadito “con tutto il rispetto per la stampa, credo che un atto giudiziario parli più di una indiscrezione giornalistica con condizionali e punti interrogativi”.

La Catalfamo risulterebbe indagata, secondo indiscrezioni giornalistiche, per concorso esterno in associazione mafiosa e condannata per omicidio colposo. “Penso – ha aggiunto la Governatrice – che ci sia assolutamente chiarezza e trasparenza. Se ce ne sarà necessità l’assessore Catalfamo prenderà sicuramente le sue determinazioni, ma non mi sembra che sia questa la situazione“.