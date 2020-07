Lo spot della locride fa arrabbiare il Nord. Santelli “difendiamo la dignità dei calabresi”

Sulle polemiche scoppiate per il video promozionale della Locride realizzato da Klaus Davi e da alcuni sindaci interviene la governatrice “Personalmente non avrei mai realizzato. La Calabria non pretende di essere migliore rispetto ad altre realtà d’Italia, ma sentire il nord che accusa il Sud di razzismo fa sorridere”. Il governatore del veneto Luca Zaia “chiedetevi perché le spiagge calabresi sono così belle e così desolatamente deserte”

COSENZA – Il messaggio video promozionale realizzato da Klaus Davi per promuovere la riviera dei gelsomini, nel quale si dice ai turisti di venire a fare la loro vacanza nella Locride perché al Nord si rischia il coronavirus, ha scatenato inevitabilmente delle polemiche non solo per il contenuto, ma anche per un video di discutibile fattura tecnica con errori grammaticali, pezzi di video proprietà di terzi non citati – come evidenzia persino il Consorzio albergatori e operatori turistici della Riviera dei Gelsomini Jonica Holidays – e imbarazzanti inesattezze geografiche con vacui contenuti. Il video ideato e realizzato da Klaus Davi è il messaggio di uno straniero in una terra che si è fidata poco di se stessa fino ad oggi, lo prova la scelta di qualche sindaco poco capace di distinguere un prodotto utile da uno dannoso, forse smanioso di veder banalmente scorrere su uno schermo qualche immagine del proprio paese, piuttosto che saper guardare all’insieme.

Santelli “difendiamo la dignità dei calabresi”

Nel pomeriggio l’intervento della governatrice che prova a spegnere le polemiche difendendo la Calabria dagli attacchi “La Calabria ha tanto da offrire ai turisti, non ha alcuna necessità di ‘attaccare’ altri luoghi del nostro Paese o di puntare su una alquanto discutibile pubblicità comparativa – ha scritto. Personalmente non avrei mai realizzato quello spot ma, altrettanto sinceramente, dico che un Nord piagnone che si lamenta di ‘razzismo’ da parte del Sud fa davvero sorridere”. È il commento della presidente della Calabria Jole Santelli dopo le critiche e le polemiche scatenate dal video promozionale dei sindaci della Locride che ha fatto storcere il naso a molti governatori del nord. Su tutti quello del veneto Luca Zaia visto che nello spot si vedono le spiagge affollate di Jesolo messe a confronto con quelle quasi deserte della locride. Zaia ha partato di un autogoal di chi ha realizzato il video e sottolineato che “chi ha ordinato o realizzato lo spot, si chieda perché le spiagge calabresi sono così oggettivamente belle ma così oggettivamente e desolatamente vuote”.



“Per anni e anni – ha detto la Santelli – siamo stati vittime di pregiudizi e di narrazioni negative quanto false. Oggi la Calabria non pretende di essere migliore rispetto ad altre realtà d’Italia, ci mancherebbe; ma di sicuro rivendica il proprio spazio e pretende rispetto da parte di tutti. Siamo – conclude Santelli – orgogliosamente italiani e crediamo in questo grande Paese. Allo stesso modo, tuttavia, difendiamo la nostra dignità e invochiamo con forza quel rispetto che è dovuto a un grande popolo come quello calabrese”.

Klaus Davi “tanto rumore per nulla”

In mattinata, per provare a spegnere le polemiche era intervenuto anche Klaus Davi, che ha realizzato lo spot insieme ad alcuni sindaci “ Tanto rumore per nulla. Lo spot è stato applaudito dai sindaci a Siderno in sede istituzionale 4 giorni fa. Non figurano da nessuna parte le parole ‘malattia’ e ‘covid’. Ma in alcune regioni siamo in campagna elettorale e devono lucrare consenso sulla pelle dei Calabresi. Cose normali fa parte del gioco. Dimenticavo – ha aggiunto – la pubblicità comparativa esiste da 50 anni! Se solo chi apre bocca leggesse un po’ di più. Noi abbiamo solo riportato nel claim pari pari le frasi di una inchiesta di ‘Report’. Se vogliono contestarne i contenuti ci sta. Si sa, ‘Report’ è una trasmissione scomoda per molti politici. Per esempio ha dimostrato che i soldi dei calabresi sono andati altrove. Forse si sono arrabbiati pe