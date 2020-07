“Cacciare la Catalfamo dalla giunta regionale”, è quanto chiedono i parlamentari del M5S

Secondo i parlamentari Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe d’Ippolito, “la Santelli deve provvedere a cacciare la Catalfamo dopo le notizie apprese sulla stampa”

CATANZARO – «L’assessore della Regione Calabria Domenica Catalfamo è indagata per concorso esterno con la ‘ndrangheta e condannata per omicidio colposo, secondo la stampa. O la presidente Jole Santelli non legge i giornali, oppure le serve dell’altro per cacciare dalla sua giunta Catalfamo, su cui non ha speso una parola, come se la stampa raccontasse barzellette». È quanto affermano in una nota inviata alla stampa, i parlamentari M5S Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe d’Ippolito.

«Ci chiediamo – prosegue la nota – in quale pianeta viva la presidente Santelli e, se è vero che teme provvedimenti giudiziari nei confronti di esponenti della sua maggioranza, quanto tempo voglia ancora aspettare prima di dare un segnale di etica e responsabilità politica ai calabresi, che di certo non l’hanno votata per pettinare le bambole o per ignorare fatti, circostanze e questioni, molto serie, di opportunità. Per l’ennesima volta – concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle – chiediamo a Santelli di sostituire la Catalfamo, possibilmente trovando un nuovo assessore che non abbia indagini pesanti o condanne gravi a suo carico».