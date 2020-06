In Calabria una barca a vela con 70 migranti. Sottoposti a controlli sanitari e tampone

Il gruppo di migranti avvistati da una motovedetta della Guardia di finanza al largo della costa reggina. Tra loro 11 bambini e 10 donne. Fatti sbarcare a Roccella Jonica, sono stati sottoposti a controlli sanitari e a tampone rinofaringeo

COSENZA – Settanta migranti di varie nazionalità sono stati intercettati la scorsa notte mentre si trovavano a bordo di una barca a vela, al largo della costa della Locride, da una motovedetta della Guardia di Finanza di Roccella Jonica, che li ha trainati dentro il porto Delle Grazie. Del gruppo di migranti, in prevalenza afgani, pachistani, siriani, iracheni e iraniani, facevano parte anche 11 bambini e 10 donne. L’imbarcazione con a bordo i migranti, secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori, sarebbe partita una settimana fa dalla Turchia. Subito dopo l’arrivo nel porto di Roccella tutti i migranti sono stati sottoposti ai controlli sanitari e a tampone rinofaringeo per accertare la negatività o meno al Covid 19. Per il momento, in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari, tutti i migranti sono stati sistemati all’interno del palazzetto dello sport di Roccella. A breve, però, saranno tutti trasferiti in strutture regionali più attrezzate e sicure.