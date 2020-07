Estate da coronavirus, boom di case in affitto e piscine da giardino

Le case in affitto con tutti i comfort sono preferite rispetto agli hotel e su internet si punta all’acquisto di piscinette da giardino, materassini e giochi gonfiabili per arredare i giardini di casa

Gli italiani alle prese con le norme anti contagio da Covid -19, ripensano ad abitudini e luoghi per le vacanze e puntano a case in affitto (c’è il boom) e attrezzano le seconde case con angoli relax e piscina, per evitare di andare ogni giorno in spiaggia dove le cose si sono complicate per il distanziamento sociale. Vincono poi le località e le strutture in cui il distanziamento sociale e le regole di sanificazione paiono maggiori, come in campeggio, in camper o nelle case dotate di giardino e vasche per fare il bagno. Attesta una analisi su come gli italiani fanno indagini online (condotta da Idealo, portale tedesco di comparazione certificata dei prezzi, leader in Europa) che nei primi quindici giorni di maggio la ricerca di piscine per bambini da esterno è salita del 451,7% e le più vendute (e desiderate) su Amazon in questi giorni sono quelle a due vasche collegate da uno scivolo gonfiabile e dotate di palline per il gioco per i più piccini, oltre ai nuovi tappetini che spruzzano acqua per rinfrescare i bambini più grandi mentre giocano all’aria aperta.

La febbre da piscina gonfiabile però contagia anche gli adulti, e non solo gli italiani. Negli Stati Uniti spopolano i modelli di Minnidip, piscine di design (in formato mini) curiose e ironiche come quella a forma di dentiera o scozzese, pensate per il divertimento nel proprio ‘backyard’ durante la quarantena (esaurite sulla piattaforma QVC, si va a prenotazione). A ruba anche i materassini con cui giocare in piscina o al mare. Pare che sia una buona strategia per garantirsi una minima distanza e starsene in pace a fare il bagno senza affollamento. I modelli con cima e ancora da calare sul fondo e garantirsi il relax sono i più ricercati e vanno per la maggiore anche i modelli ‘sofà’ che si gonfiano senza pompa e, piegati, stanno in una borsetta.

Nelle ricerche online degli italiani ci sono anche i mobili da giardino (che salgono di oltre il 300%), idem quelle degli accessori per pulire la propria piscina (i più venduti sono i robot pulitori, i kit per la manutenzione e la sanificazione dell’intera vasca, attesta il brand Fluidra), mentre la necessità di comprare un ombrellone è salita di circa il 100 %.

Da una nuova indagine condotta dalla piattaforma mondiale Airbnb risulta che le case indipendenti, meglio se dotate di piscina, sono al primo posto tra i servizi più richiesti per questa estate. La richiesta spazia dai casali ai fienili alle ville storiche dotate di grandi vasche a sfioro, giochi di acqua e vedute mozzafiato alle case (o le singole camere in ville) con piscine in formato prefabbricato o gonfiabile.