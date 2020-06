Francesco Bevere nuovo dg della sanità calabrese. Sapia M5S “ennesimo schiaffo”

È Francesco Bevere il nuovo direttore generale del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sociali, nominato oggi nella seduta della giunta regionale. Duro il commento del deputato Sapia M5S “ancora una volta la Lega di Salvini, che ha benedetto la nomina, colonizza la sanità della regione”

CATANZARO – Sarà l’ex direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali a guidare il Dipartimento Tutela della Salute della regione Calabria. La nomina del manager è avvenuta questo pomeriggio nel corso della seduta della Giunta regionale. Francesco Bevere, 64 anni, è stato scelto al termine di una procedura di selezione che ha visto una cinquantina di candidature ammesse tra interni ed esterni. Succede alla ‘reggente’ Francesca Fratto che aveva presto a sua volta il posto di Antonio Belcastro, la cui ultima proroga era scaduta il 15 maggio.

Ma la nomina del nuovo DG ha scatenato le ire del Movimento 5 Stelle e del deputato della commissione Sanità Francesco Sapia che punta il dito contro la Presidente Santelli “la scelta di Francesco Bevere quale dg del dipartimento regionale Tutela della salute è l’ennesimo schiaffo alla Calabria e ai calabresi. Ancora una volta, la Lega di Salvini, che da quanto si apprende ha benedetto la nomina, colonizza la sanità della regione. Complimenti alla presidente Jole Santelli – prosegue – che alla fine ha ceduto ai suoi superiori di partito e comunque ci ha ‘regalato’ un altro burocrate proveniente dall’Agenas. Con questa mossa, di fatto la Regione afferma che non c’è un manager calabrese in grado di guidare il dipartimento più importante della Regione, già svuotato e svilito dalla solita, vecchia politica. Leggeremo il contratto di Bevere e terremo il suo incarico sotto strettissimo controllo. Verificheremo se mai ci saranno o verranno benefit irrituali. Inoltre conteremo le presenze del nuovo dg in dipartimento. In ogni caso – conclude – mi rivolgerò all’Anticorruzione profilandosi, nello specifico, la possibile inconferibilità dell’incarico in questione, stando alle norme vigenti”.