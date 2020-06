L’ottobre Leu del commissariamento alla Sanità. Il nome di Zuccatelli per il dopo Cotticelli

Le grandi manovre per il dopo Cotticelli sono già iniziate. Giuseppe Zuccatelli tra i favoriti per il posto di commissario alla Sanità in Calabria. Uomo di fiducia del ministro Speranza, adesso è al timone del policlinico Mater Domini e dell’Ao Pugliese-Ciaccio

COSENZA – Le grandi manovre, ma non troppo, per un cambio di guardia al vertice della sanità calabrese sono già iniziate da tempo. Il comunicato congiunto di Cigl, Cisl e Uil del 17 giugno ha amplificato il giudizio severo che il Ministero della Salute avrebbe espresso in merito all’operato del Commissario ad acta per il Piano di Rientro, Saverio Cotticelli e del subcommissario, Maria Crocco. Pare che la valutazione del ministero sia negativa a tal punto da mettere in difficoltà tanti parlamentari grillini e non solo. Il 15 giugno il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia, che siede nella Commissione Sanità della Camera dei deputati, ha parlato di una “colonizzazione delle Asp da parte del centrodestra con la complicità dello stesso Cotticelli e della Crocco”.

La nomina di Cotticelli corrisponde a un’altra stagione politica, con un esecutivo nazionale a trazione giallo-verde. Il titolare del dicastero della Salute era Giulia Grillo. L’attuale ministro della Salute, Roberto Speranza, pare stia aspettando il momento giusto per operare un cambio di guardia. Difficile che si esca dalla gestione commissariale come vorrebbe il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli e tutta la sua maggioranza. La stessa sorte di Oliverio potrebbe toccare anche alla governatrice di Forza Italia, almeno fino a quando il quadro politico resterà più o meno sedimentato su questo schema di alleanze.

Seppur bersagliato anche da esponenti del M5S, allo stato attuale salgono le quotazioni di Giuseppe Zuccatelli, che presto lascerà il timone dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e dell’AO “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. La casella vuota da riempire sarebbe proprio quella di commissario ad acta per il Piano di rientro sanitario in Calabria. Zuccatelli è arrivato nel capoluogo di regione per volontà del ministro Speranza. A ottobre sapremo se la nuova stagione della sanità calabrese avrà proprio i colori di Leu (Liberi e Uguali) con la sponda politica del Pd. Sullo sfondo matura la questione della fattibilità giuridica di un nuovo commissariamento; non può durare in eterno proprio in quanto temporaneo per sua natura. La Santelli potrebbe opporsi negli organismi competenti e ottenere per vie legali il ritorno di deleghe e assessorato alla Sanità in Calabria.