Da ieri 3 nuovi positivi in Calabria. Guarito e dimesso il paziente dall’Annunziata

Superati i 90mila tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia. Dimesso l’anziano ricoverato all’Annunizata di Cosenza che torna ad avere zero pazienti mentre c’è un nuovo ricovero a Vibo Valentia

COSENZA – Dopo due giorni senza nessun nuovo contagio in Calabria Il bollettino diramato dal dipartimento salute della Regione, riporta tre nuovi casi nelle ultime 24 ore (si tratta dei casi di Rizziconi che sono in totale 4 come comunicato dal Sindaco) e che fa salire a 1.178 i contagi totali nella nostra regione, comprese le vittime e i guariti. Ad oggi sono stati effettuati in totale 90.414 tamponi, 1.165 più di ieri.

Rispetto ai dati di ieri torna a salite il numero delle persone ancora positive al coronavirus. Sono 30 i malati di covid-19 in Calabria, con un incremento di due persone da ieri. Sono complessivamente 1.051 le persone che hanno sconfitto la malattia, con nuovo guarito da ieri ed è una bella notizia visto che è stato dimesso l’anziano che si trovava ricoverato all’ospedale di Cosenza che torna ad avere zero pazienti. Il numero di persone che si trova ancora in ospedale con sintomi è di 9 (+1 da ieri): 6 persone sono a Catanzaro, due al Gom di Reggio Calabria e c’è un nuovo ricovero allo Jazzolino di Vibo Valentia. Dal 29 maggio non si registrano più decessi in Calabria. Le vittime da coronavirus restano in totale 97. Infine salgono a 21 le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.338.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti

Catanzaro

6 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 177 guariti; 33 deceduti

Cosenza

2 in isolamento domiciliare; 432 guariti; 34 deceduti

Reggio Calabria

2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti

Crotone

112 guariti; 6 deceduti

Vibo Valentia

1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti