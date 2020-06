Incontro tra USB e Zuccatelli: precari del policlinico saranno stabilizzati

Una delegazione del sindacato USB ha incontrato il commissario Zuccatelli per definire le procedure di stabilizzazione e le assunzioni nel Policlinico Mater domini

CATANZARO – “Una delegazione dell’Usb Sanità ha incontrato il commissario Zuccatelli ed il suo staff per definire le procedure prossime di stabilizzazione ed assunzioni nel Policlinico Mater domini di Catanzaro. L’Usb l’ha definito un incontro proficuo che porterà alla stabilizzazione di tutti i precari che al 31 dicembre scorso avevano i requisiti richiesti dalla legge Madia, ma anche allo scorrimento delle graduatorie.

“Per il personale che i requisiti li consegue nell’anno in corso – è scritto nella nota del sindacato – è già pronta la delibera di assunzione e si resta in attesa del 19 luglio prossimo, per l’approvazione da parte del Governo dell’emendamento che modifica alcuni parametri della vecchia legge. Dalla riunione è emersa la certezza, confermata dal commissario, che il fabbisogno di personale è molto alto e si trova ‘capienza’ per tutti”.

“Altri temi trattati nel corso dell’incontro – conclude il comunicato dell’Usb – sono stati i debiti storici che l’azienda si porta dietro che non trova soluzioni al tal punto di pagare ogni anno 17 milioni di interessi passivi. Senza contare che dalla Regione Calabria tanti soldi che dovevano essere destinati alla sanità calabrese sono trattenuti senza motivo apparente”.