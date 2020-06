Posto di blocco della Polizia, 63enne da in escandescenza e viene arrestato

Durante un normale servizio di controllo, i poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo tre persone. L’autista era ubriaco e uno dei passeggeri si è rifiutato di sottoporsi ai controlli dando in escandescenza

TAURIANOVA (RC) – La polizia ha arrestato e posto ai domiciliari un 63enne del luogo, che durante un normale controllo ha reagito violentemente. I poliziotti hanno fermato un’autovettura con a bordo tre persone. L’autista, un 37enne di Cinquefrondi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre il 63enne, F.A., uno dei passeggeri, ha reagito violentemente al controllo. I poliziotti lo hanno bloccato e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità.